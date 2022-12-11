



"Человек из народа с большим сердцем": Бар-Лев скорбит о Моше Мизрахи

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев написал пост в память о высокопоставленном сотруднике полиции и депутате Кнессета Моше Мизрахи, скончавшегося от остановки сердца.



"Я с удивлением и грустью воспринял горькое известие о кончине моего друга Моше Мизрахи. На протяжении многих лет я следил за его успехами в полиции. Моше был решительным полководцем, обладавшим мужеством. Благо Государства Израиль и борьба с коррупцией всегда были перед его глазами, даже когда он заплатил за это высокую личную цену", - пишет Бар-Лев.



Министр продолжил: "Мы вместе были избраны в Кнессет 19-го созыва по списку "Авода". Моше с первого момента поразил меня своей честностью, стремлением к справедливости и, прежде всего, тем, что он сохранил свои ценности. Это был человек, с которым я всегда был рад посоветоваться и перенять его опыт и мудрость, даже после того, как он закончил свою карьеру в политике. Настоящий друг, человек из народа с большим сердцем".



