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Чехия: Силовые структуры Беларуси – организации, поддерживающие терроризм
16.02.2023 18:57 Наталья Богинская

Чехия: Силовые структуры Беларуси – организации, поддерживающие терроризм

Решение о признании КГБ Беларуси и ГУБОПиКа Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией организациями, поддерживающими терроризм, чешский Сенат принял 15 февраля.

Правительству Чехии Сенат рекомендует ввести санкции против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД Беларуси и объявить их организациями, поддерживающими терроризм.

Кроме того, Сенат предлагает продолжить визовую поддержку белорусов, выделить им новые правительственные стипендии и использовать другие инструменты для помощи гражданскому обществу Беларуси.

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