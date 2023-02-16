



Чехия: Силовые структуры Беларуси – организации, поддерживающие терроризм

Решение о признании КГБ Беларуси и ГУБОПиКа Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией организациями, поддерживающими терроризм, чешский Сенат принял 15 февраля.



Правительству Чехии Сенат рекомендует ввести санкции против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД Беларуси и объявить их организациями, поддерживающими терроризм.



Кроме того, Сенат предлагает продолжить визовую поддержку белорусов, выделить им новые правительственные стипендии и использовать другие инструменты для помощи гражданскому обществу Беларуси.