



Чехия сбирает базу для суда в Гааге: уже зафиксировано 3500 военных преступлений

Главный прокурор Чешской Республики Ленка Брадачова сообщила, что чешские полицейские и пражские прокуроры занимаются военными преступлениями, совершенными во время войны в Украине против местного населения. На сегодняшний день они рассмотрели около 3500 таких преступлений, пишет 420on.



Из них 700 случаев касаются нападений на важные гражданские объекты - больницы, социальные учреждения, школы. "Это объекты, которые запрещено атаковать в военное время", - сказала Брадачова.



Главный прокурор отметила, что сейчас в Чехию уже не приезжает так много украинских беженцев, которые могли бы быть свидетелями или жертвами военных преступлений. "Это уже не та волна, которая была в начале конфликта, когда здесь было большое количество людей, ищущих защиты от войны", - сказала Брадачова.



Большой объем информации и доказательств, собранных полицейскими во время войны, будь то видео, MMS и SMS-сообщения, записи с мест происшествий или показания непосредственных свидетелей, передается зарубежным партнерам, особенно в рамках Евроюста (Европейской группы международного уголовного сотрудничества).



Последняя уже запустила пробную версию единой базы данных для сбора доказательств, куда государства-члены, включая Чешскую Республику, вносят и будут вносить доказательства, чтобы следственные органы соответствующих стран могли их сопоставлять и обмениваться ими.



Международный уголовный суд в Гааге должен будет постановить, достаточно ли этих доказательств для предъявления обвинений и осуждения возможных исполнителей военных преступлений. Или, в качестве альтернативы, будет создан специальный трибунал, занимающийся непосредственно только конфликтом в Украине.



"Такой международный трибунал сейчас активно обсуждается, и предполагается, что он может появиться, как это было в связи с войной в бывшей Югославии или после Второй мировой войны с созданием специального Нюрнбергского трибунала", - отметила Брадачова.