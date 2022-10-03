



Чехия призвала граждан покинуть РФ

Чехия призвала своих граждан, находящихся в РФ, покинуть страну.



"В связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации. МИД призывает граждан Чешской Республики покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте МИД Чехии.



Ведомство призвало людей, которые решили остаться на территории РФ, соблюдать осторожность и иметь план выезда на случай чрезвычайной ситуации.



"В связи с объявлением частичной мобилизации гражданам Чехии, которые также имеют российское гражданство, следует иметь в виду, что в случае пребывания на территории Российской Федерации они воспринимаются российскими властями как прежде всего граждане РФ и не могут быть обеспечены надлежащей, полноценной консульской защитой со стороны посольства Чешской Республики в Москве", - напомнили в министерстве.