



Чехия получила от Германии танки Leopard вместо переданных Украине Т-72

Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны заменить советские танки Т-72, которое ранее государство передало Украине для борьбы против российской агрессии. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Отмечается, что танк уже прибыл на военную базу Праславице, что на востоке страны.



"Это переход на современную технику, с помощью которой мы отказываемся от советского вооружения", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.



Сообщается, что передача всех 14 танков должна быть завершена в течение следующего года.



Отметим, что Чехия согласовала с Германией поставки танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 еще в сентябре.



Между тем, министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.