Новости » Политика
Чехи отказываются от прошлых соглашений, чтобы заставить Россию платить за землю
18.05.2023 06:49 Евгения Маркова

Чехи отказываются от прошлых соглашений, чтобы заставить Россию платить за землю

Чешское правительство 17 мая отменило указы советской эпохи, которые предоставили российскому посольству бесплатное пользование землей в Праге и других городах, что стало еще одним шагом в более чем двухлетней дипломатической ссоре с Москвой, усугубленной войной в Украине. 

Правительство отменило распоряжения о предоставлении России в пользование десятков земельных участков в 1970-х и 1980-х годах тогдашними коммунистическими правителями страны. 

В МИД заявили, что теперь России придется платить арендную плату за пользование землей. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы