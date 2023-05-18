



Чехи отказываются от прошлых соглашений, чтобы заставить Россию платить за землю

Чешское правительство 17 мая отменило указы советской эпохи, которые предоставили российскому посольству бесплатное пользование землей в Праге и других городах, что стало еще одним шагом в более чем двухлетней дипломатической ссоре с Москвой, усугубленной войной в Украине.



Правительство отменило распоряжения о предоставлении России в пользование десятков земельных участков в 1970-х и 1980-х годах тогдашними коммунистическими правителями страны.



В МИД заявили, что теперь России придется платить арендную плату за пользование землей.

