



Чеченское ТВ: 3000 бойцов элитных подразделений отправлены на защиту Москвы

Бойцов спецназа “Ахмат”и 78-го моторизованного полка специального назначения “Север-Ахмат” имени Ахмата Кадырова передислоцировали с Марьинского направления в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил утром 24 июня ЧГТРК “Грозный”.



“Солдаты временно были передислоцированы в город Ростов для проведения контртеррористической операции против участников мятежа”, – говорится в сообщении.



По данным телеканала, в настоящее время чеченские военнослужащие под командованием командиров Апты Алаудинова и Зайнди Зингиева “обеспечивают общественную безопасность” в городе.



ЧГТРК “Грозный” также утверждает, что Чеченская Республика направила три тысячи бойцов элитных подразделений на защиту Москвы: 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, 94-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, Батальон “Юг” СКО ВНГ, 141-й моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова и военнослужащих Управления Росгвардии по ЧР.



В сообщении телеканала, опубликованного в субботу вечером, говорилось, что бойцы “с раннего утра находятся в Москве на позициях”.