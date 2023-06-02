



Чеченские командиры начали информационную атаку на Пригожина, – ISW

Чеченские командиры и официальные лица 1 июня начали согласованнную атаку на спонсора и основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Как отмечают аналитики Института изучения войны, таким образом, они, вероятно, пытаются подорвать авторитет Пригожина.



Так, депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов ответил на заявление Пригожина 31 мая, в котором тот отметил, что ему неизвестны новые позиции чеченских подразделений в Украине и чеченские войска будут воевать за отдельные населенные пункты, а не за всю Донецкую область.



“Начальное заявление Пригожина выглядело относительно нейтральным по сравнению с его более вспыльчивыми заявлениями и не критиковало прямо чеченского лидера Рамзана Кадырова или его силы. Делимханов неофициально называл Пригожина "Женя" и призвал его выбрать дату, когда они могли бы встретиться, чтобы уточнить, что чеченские отряды "Ахмата" делают на передовой", - отмечают аналитики.



Делимханов также призвал Пригожина прекратить "кричать" о нехватке военных поставок "Вагнеру" и разоблачать российские военные неудачи перед миром, и добавил, что Пригожин уже зарекомендовал себя как "блогер", заставляющий российское общество сомневаться в его военных возможностях.



Делимханов заявил, что “Вагнер” получила “больше, чем кто-либо” военной техники от Министерства обороны России и все равно понесла значительные потери.



Повторил заявления Делимханова и командующий спецназом “Ахмат” генерал-майор Апти Алаудинов, отметив, что он уважает только членов ЧВК “Вагнер”, но не Пригожина.



Алаудинов отметил, что “Вагнер” получил танки, самолеты, вертолеты и 50-тысячную армию, которых не получили ахматовцы. Он добавил, что спецназ “Ахмат” является частью МО России, и утверждал, что многие бывшие боевики Вагнера присоединились к чеченским вооруженным формированиям.



Глава чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что Пригожину не обязательно знать подробности чеченских операций, и добавил, что Пригожин был убит за его критику российских военных во время Второй мировой войны.



Даудов также косвенно намекнул, что Кадыров и Путин принимают решения, а Пригожин переоценил свои полномочия, пытаясь утвердиться как лицо войны.



Евгений Пригожин уже ответил на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока чиновники Минобороны России не будут наказаны за ошибки в планировании вторжения в Украину. Он добавил, что ЧВК “Вагнер” — лучшая частная военная компания в мире, и что она никогда не получала военные поставки из Чечни.



Командующий “Вагнером” также заявил, что “вагнеровцы” восприняли заявление Даудова как личное оскорбление.



Эксперты считают, что заявления чеченцев в адрес Пригожина могут быть частью усилий Кремля дискредитировать и взорвать его авторитет, когда его силы отступают с линии фронта.



"Возможно, Пригожин оказался в более уязвимом положении, чем тогда, когда Кремль полагался на его силы для захвата Бахмута, и, вероятно, пытался оставаться актуальным в информационном пространстве, проводя пресс-конференции по всей России", - добавляют в ISW.

