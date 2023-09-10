



Часть судей БАГАЦа склонялась к тому, чтобы перенести заседание





Историческое заседание Высокого суда по петициям об отмене “основания разумности” состоится в этот вторник, 12 сентября.



Однако еще до вынесения решения по петициям между судьями возник спор. Судьи разделились во мнениях по вопросу о том, соглашаться ли на просьбу правительства о переносе даты слушаний.



В ходе телефонной конференции, проведенной между судьями обсуждался вопрос по поводу просьбы об отсрочке. К консервативному крылу, поддержавшему удовлетворение просьбы, присоединились судья Вильнер и вице-президент БАГАЦа Фогельман. Они отказались от этой после того, как президент Хают провела связь между датой проведения дебатов и датой ее выхода на пенсию, который ожидается в следующем месяце.



Ранее сегодня судьи Верховного суда опубликовали формат слушаний по ходатайствам об отмене довода о разумности. Адвокат, представляющий правительство, Илан Бомбах, и представитель юридического советника правительства будут выступать по 60 минут каждый. В связи с большим количеством заявителей некоторые из них будут выступать по 25 минут, а некоторые получат только 10 минут для аргументации своей позиции.