



Часть оружия, используемого ХАМАСом, пришла из России – Зеэв Элькин

Депутат Кнессета от "Махане-Мамлахти" Зеэв Элькин заявил, что часть оружия, использованного ХАМАСом во время резни 7 октября, поступила из России, в интервью 18 октября каналу 103FM.



“Я не уверен, что они точно знают, как оно туда попало, намеренно или непреднамеренно, или через всевозможных посредников”, – ответил он на вопрос, располагает ли Израиль информацией о причастности России к нападению ХАМАСа.



“Но что мы точно знаем, так это то, что эти террористы ХАМАСа обучались в Сирии и Ливане “Хизбаллой” и иранцами”, – продолжил он. “И очевидно, что между русскими и иранцами в Сирии существует очень тесное сотрудничество”.



Элькин утверждает, что Израиль не заинтересован в войне на севере, пока он борется против ХАМАС на юге.



“Мы сказали это громко и ясно: мы предпочитаем вести войну в одном месте, а не в двух. Это полностью зависит от нас? Конечно, нет”.

Элькин также упомянул о ракете, выпущенной “Исламским джихадом” по больнице в Газе, заявив, что “тот, кто готов убить наших детей, готов убить и своих собственных детей”.



“Я давно предупреждал, что нам нужно осознать, что Россия изменила правила игры. Она создала стратегический союз с Ираном вокруг войны на Украине, и точно так же , как иранцы помогают русским там, Россия помогает Ирану в других местах”, – считает депутат. "С Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, который сравнил происходящее в Газе с Второй мировой войной, а также решение России отправить своего заместителя министра иностранных дел на встречу с лидерами ХАМАС после их ужасной резни детей и женщин”.



“К сожалению, в ответ на это событие Россия оказалась не в том месте, и это также напоминание каждому из нас, кто считал правильным лавировать между русскими и американцами. В трудную минуту вы увидите, кто ваш истинный друг, а кто нет, и я знал об этом давно”, – подчеркнул Элькин.