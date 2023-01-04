



Час истины: Ярив Левин представит основные принципы правовой реформы

Накануне драматических дебатов в БАГАЦе по “закону Дери” министр юстиции Ярив Левин проведет сегодня вечером специальную пресс-конференцию в Кнессете.



На ней он представит основные положения своей правовой реформы, несколько ключевых разделов которой направлены на ослабление системы правосудия и Верховного суда.



Среди прочего, сегодня вечером Левин объявит о своем намерении изменить состав комитета по отбору судей и ввести в него больше политиков.



Кроме того, он намерен действовать в интересах скорейшего принятия основного закона: законодательства, включающего "пискат а-итгабрут" - вето Кнессета на решения БАГАЦа. Это, по его мнению, необходимо для ограничения вмешательства БАГАЦа в законодательный процесс.



Этим же основным законом впервые будут установлены полномочия Верховного суда по отмене законов, но, согласно тому же предложению, отмена закона может быть произведена только большинством в 12 судей из 15, которые соберутся для этой цели в расширенном составе.



В то же время Левин намерен заявить, что поддержит создание определенных стандартов для вмешательства в решения правительства и Кнессета с тем, чтобы уменьшить возможность использования субъективных оснований для вмешательства, таких как "разумность", "добросовестность" и "пропорциональность".



Левин считает, что в задачи суда не входит замена политиков, управляющих чиновниками, поскольку судьи не обладают большей компетенцией по сравнению с лицами, принимающим решения.



Согласно подходу Левина, БАГАЦ должен заниматься в основном спорами и апелляциями по уголовным и гражданским делам, а не подменять народ через своих представителей в Кнессете и правительстве. Левин также выступает за прозрачность судопроизводства в петициях по общественным вопросам, включая прямую трансляцию заседаний Верховного суда.