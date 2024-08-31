



CENTCOM: в результате совместного рейда с силами Ирака уничтожены 15 боевиков ИГ

В результате совместной операции американских и иракских сил на западе Ирака были убиты 15 членов группировки “Исламское государство” (ИГ), а семь американских военнослужащих получили ранения, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).



Рейд был направлен на лидеров ИГИЛ и был проведен рано утром в четверг, в результате чего “были ликвидированы 15 боевиков ИГИЛ”, “никаких признаков жертв среди гражданского населения” — таковы данные Центрального командования США в социальной сети X.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В нем говорится, что члены ИГИЛ были “вооружены многочисленным оружием, гранатами и “поясами смертников”, и что иракские силы продолжают “дальнейшее использование прочесывание мест рейда”, уточняя лишь, что операция проводилась на западе Ирака.



Пять американских солдат получили ранения во время рейда, а еще двое получили травмы в результате падений, сообщил представитель министерства обороны. Один из раненых был эвакуирован для лечения, как и один из военнослужащих, пострадавший в результате падения.



По словам чиновника, состояние всех семерых стабильное.



“ИГИЛ остается угрозой для региона, наших союзников, а также для нашей родины. Центральное командование вооруженных сил США совместно с нашими коалиционными и иракскими партнерами продолжит активно преследовать этих террористов”, — добавило Центральное командование вооруженных сил США.

