



Целью был не Дугин: ООН требует расследования убийства журналистки

Организация Объединенных Наций требует тщательного расследования смерти Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной.

Между тем, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что целью убийства была именно Дарья, а не ее отец, которого также называют "мозгом Путина".

Как сообщалось ранее, по инициативе РФ на заседании Совбеза ООН будет поднят вопрос об убийстве Дугиной, в котором российские спецслужбы обвиняют Украину.



Что примечательно, муж Натальи Вовк, которую ФСБ называет убийцей Дугиной, фигурирует в "черном списке" на украинском сайте "Миротворец". Неизвестно, является ли он ее бывшим или настоящим супругом.



Вовка Андрея Сергеевича из Мариуполя называют одним из организаторов псевдореферендума в 2014 году.