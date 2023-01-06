



"Цель прекращения огня - замена посредника Эрдогана на посредника Нетаниягу"



Российские социальные сети предлагают самые невероятные объяснения неожиданному решению В. Путина объявить “рождественское перемирие”. Некоторые из них объясняют, что дело, как всегда, в евреях.



Ресурс “Образ будущего” сообщает электорату следующее:



Цель рождественского перемирия - вывод из пула посредников группу турецких товарищей во главе с Эрдоганом (любовно называемые в Кремле стамбульскими барыгами). Усиление роли Израиля и в частности Биньямина Нетаниягу (как фронтмена самого влиятельного крыла Моссад), который готов начать договариваться через еврейское банковско-политическое лобби в США о мире на Украине, понимая будущие процессы поствоенного мира. Сила, способная противодействовать военному англо-саксонскому лобби и располагающая возможностью перехвата повестки у двухпартийного консенсуса, это не Турция, претендент теперь еврейский синдикат банкиров, политиков и квази айтишников-глобалистов.



Процесс пошел, Эрдоган и Папа Франциск ушли. Ирано-израильский конфликт, усиленно разжигаемый Британией и Францией, стимулирует Иерусалим искать неожиданные решения и пути выхода из ситуации.



Скоро Тегеран замирится с Эр-Риядом, и итоговая новая конфигурация Нового Мира будет завершена на 90%, где оставшиеся 10% - это СВО Кремля и кейс двух Корей.