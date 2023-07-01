



Цахи Анегби: Израиль далек от атаки ядерных объектов Ирана

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби заявил, что Израиль в настоящее время не находится на грани нападения на ядерные объекты Ирана, поскольку переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются в попытке ослабить напряженность.



В интервью 13 каналу Анегби подчеркнул “неопределенность” исхода переговоров, инициированных Соединенными Штатами, целью которых является определение мер по сдерживанию ядерной программы Ирана и уменьшению боевых действий.



Анегби пояснил, что любое соглашение, достигнутое в результате переговоров, не будет считаться обязательным для Израиля. Страна рассматривает обладающий ядерным оружием Иран как угрозу существованию и сохраняет бдительность в своих мерах безопасности.



Относительно возможности превентивного удара по Ирану, Анегби заявил: “Мы не приближаемся к этому, потому что иранцы пока остановились и не обогащают уран до уровня, который мы считаем красной линией”.



“Красная линия” Израиля определяется как обогащение иранского урана до 90-процентной чистоты ядерного деления. В последние годы Иран увеличил обогащение урана до 60 процентов. Иран отрицает наличие каких-либо амбиций в отношении ядерного оружия.