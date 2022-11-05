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Цахи Анегби: Нетаниягу нападет на Иран, выбора не будет
05.11.2022 19:36 Алина Груднева

Цахи Анегби: Нетаниягу нападет на Иран, выбора не будет

Депутат Кнессета от партии Ликуд Цахи Анегби считает, что Биньямин Нетаниягу так или иначе нападет на Иран, когда будет на посту премьера.

 
Об этом сообщает "Аруц Шева".
 
"По моей оценке, Нетаниягу в этот срок будет работать над уничтожением иранского ядерного оружия. Я считаю что выбора не будет", — отметил он. 
 
По словам Анегби, между Ираном и крупными державами были ядерные переговоры, которые фактически закончились.
 
"Если эти переговоры не завершатся соглашением, а США не будут действовать самостоятельно, премьер-министр Нетаниягу будет работать над уничтожением ядерных объектов в Иране. Если он этого не сделает, Израиль столкнется с экзистенциальной угрозой", — подчеркнул он.

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