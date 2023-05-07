



ЦАХАЛ проводит внезапные проверки оружейных складов после массовых краж

Инспектор Армии обороны Израиля начал проверку арсеналов примерно на 250 военных базах после нескольких случаев массовой кражи боеприпасов в прошлом году.



Бригадный генерал Офер Сариг, инспектор ЦАХАЛа, проверит все арсеналы и бункеры вооруженных сил, начиная с уровня батальонов и выше, чтобы оценить уровень их безопасности.



Как сообщает ЦАХАЛ, в течение следующих пяти дней Сариг проведет встречи с военными, отвечающими за безопасность на различных базах.



Инспекция также будет сосредоточена на соблюдении базами инструкций, данных заместителем командующего ЦАХАЛ майором генералом Амиром Барамом после инцидентов со взломом.



В октябре 2022 года с базы на юге Израиля было украдено около 30 000 патронов; а в ноябре с базы на Голанских высотах было украдено более 73 000 пуль и десятки гранат.



В течение многих лет военные боролись с кражами со своих баз как солдатами, так и преступными группировками.



