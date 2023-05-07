ЦАХАЛ проводит внезапные проверки оружейных складов после массовых краж
Инспектор Армии обороны Израиля начал проверку арсеналов примерно на 250 военных базах после нескольких случаев массовой кражи боеприпасов в прошлом году.
Бригадный генерал Офер Сариг, инспектор ЦАХАЛа, проверит все арсеналы и бункеры вооруженных сил, начиная с уровня батальонов и выше, чтобы оценить уровень их безопасности.
Как сообщает ЦАХАЛ, в течение следующих пяти дней Сариг проведет встречи с военными, отвечающими за безопасность на различных базах.
Инспекция также будет сосредоточена на соблюдении базами инструкций, данных заместителем командующего ЦАХАЛ майором генералом Амиром Барамом после инцидентов со взломом.
В октябре 2022 года с базы на юге Израиля было украдено около 30 000 патронов; а в ноябре с базы на Голанских высотах было украдено более 73 000 пуль и десятки гранат.
В течение многих лет военные боролись с кражами со своих баз как солдатами, так и преступными группировками.