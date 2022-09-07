



ЦАХАЛ знал о сирийском ядерном реакторе за 5 лет до его уничтожения

По оценке разведки ЦАХАЛа, Сирия начала разработку ядерного реактора за пять лет до того, как он был уничтожен ударом израильской авиации в ходе операции "Нестандартный подход" в 2007 году, сообщил во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Материалы, опубликованные к 15-летию операции, показали, что уже в сентябре 2002 года военная разведка знала, что Сирия начала секретный ядерный проект, о котором Израилю ранее не было известно.



Военная разведка сочла, что имеющаяся у них информация не указывает на активный военный проект, но касается нескольких вопросов, которые могут способствовать началу такой программы.



Этот секретный сирийский проект позже оказался ядерным реактором, который Дамаск строил в пустыне Дейр-эз-Зор недалеко от реки Евфрат.



Моссад подтвердил существование сирийского реактора в марте 2007 года, когда агентство получило спутниковые снимки реактора. После этого начальник военной разведки генерал-майор Амос Ядлин убедил главу Моссада Меира Дагана послать агентов для получения дополнительных убедительных сведений.



В последующие месяцы премьер-министр Эхуд Ольмерт предпринял дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Буша атаковать реактор. В июле 2007 года, после того как Буш принял окончательное решение не атаковать, Ольмерт созвал свой кабинет безопасности, который в конечном итоге пришел к выводу, что реактор необходимо уничтожить.



Тем временем Fox News запросил информацию о реакторе у Пентагона в соответствии с Законом США о свободе информации. Израиль был проинформирован о запросе. Опасаясь, что утечка информации в СМИ может привести к срыву операции, 5 сентября кабинет безопасности в последний раз обсудил удар по реактору. Согласно журналу The New Yorker, все министры проголосовали за уничтожение объекта, за исключением министра общественной безопасности Ави Дихтера, который воздержался.



Незадолго до полуночи 5 сентября 2007 года четыре F-15 и четыре F-16 вылетели на объект Аль-Кибар. Самолеты вошли в воздушное пространство Сирии через Турцию , и где-то между 12:40 и 00:53 пилоты передали кодовое слово операции "Аризона", сигнализируя о том, что объект, на которы было сброшено около 17 тонн бомб, был уничтожен.

