



ЦАХАЛ завершил важные учения с вооруженными силами США

В четверг, 27 июля, стало известно о завершении военных учений между подразделением военно-морского спецназа "Шайетет 13" и вооруженными силами США.



Об этом сообщает Армия обороны Израиля.



Учениями получили название Juniper Spartan. По данным ЦАХАЛа, целью мероприятия было укрепление сотрудничества и профессионального диалога между ВМС Израиля, силами 5-го флота США и Шайетет 13".



"Сотрудничество с зарубежными партнерами по всему миру, а именно с ВС США, ведет нас к взаимному обучению и укреплению связей, а также к профессиональному совершенствованию", — отметили в ЦАХАЛе.

