ЦАХАЛ завершил важные учения с вооруженными силами США
В четверг, 27 июля, стало известно о завершении военных учений между подразделением военно-морского спецназа "Шайетет 13" и вооруженными силами США.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
Учениями получили название Juniper Spartan. По данным ЦАХАЛа, целью мероприятия было укрепление сотрудничества и профессионального диалога между ВМС Израиля, силами 5-го флота США и Шайетет 13".
"Сотрудничество с зарубежными партнерами по всему миру, а именно с ВС США, ведет нас к взаимному обучению и укреплению связей, а также к профессиональному совершенствованию", — отметили в ЦАХАЛе.
תרגיל ״Juniper Spartan״, התרגיל המשותף ליחידת הקומנדו הימי של זרוע הים (שייטת 13) ולצבא ארה״ב, בהובלת פיקוד העומק, הסתיים היום. הכוחות התאמנו יחד לשמירה על הביטחון במרחב הימי >> pic.twitter.com/Nkp67keUZk— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 27, 2023