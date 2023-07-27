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ЦАХАЛ завершил важные учения с вооруженными силами США | Фото: ЦАХАЛ
27.07.2023 16:42 Алина Груднева

ЦАХАЛ завершил важные учения с вооруженными силами США

В четверг, 27 июля, стало известно о завершении военных учений между подразделением военно-морского спецназа "Шайетет 13" и вооруженными силами США.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Учениями получили название Juniper Spartan. По данным ЦАХАЛа, целью мероприятия было укрепление сотрудничества и профессионального диалога между ВМС Израиля, силами 5-го флота США и Шайетет 13".

"Сотрудничество с зарубежными партнерами по всему миру, а именно с ВС США, ведет нас к взаимному обучению и укреплению связей, а также к профессиональному совершенствованию", — отметили в ЦАХАЛе.

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