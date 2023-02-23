



ЦАХАЛ завершил совместные учения в Греции с пехотными войсками Греции и США

Израильские военные провели совместные учения с греческими и американскими пехотными войсками в Греции, говорится в заявлении ЦАХАЛа.



Во время продолжительных учений военнослужащие бригады Оз ЦАХАЛа, известной как бригада “Коммандос”, и разведывательный батальон бригады "Нахаль" провели учения с боевой стрельбой со своими американскими и греческими коллегами.



В ЦАХАЛе сообщают, что учения были сосредоточены на боевых действиях в городских и ночных условиях, логистике в военных условиях, инженерных операциях, артподготовке и защите границ.



“Это важная веха в отношениях между нашими армиями, направленная на повышение способности справляться с региональными угрозами”, – говорится в заявлении ЦАХАЛа.