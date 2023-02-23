Новости » Политика
ЦАХАЛ завершил совместные учения в Греции с пехотными войсками Греции и США
23.02.2023 17:02 Наталья Богинская

ЦАХАЛ завершил совместные учения в Греции с пехотными войсками Греции и США

Израильские военные провели совместные учения с греческими и американскими пехотными войсками в Греции, говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Во время продолжительных учений военнослужащие бригады Оз ЦАХАЛа, известной как бригада “Коммандос”, и разведывательный батальон бригады "Нахаль" провели учения с боевой стрельбой со своими американскими и греческими коллегами.

В ЦАХАЛе сообщают, что учения были сосредоточены на боевых действиях в городских  и ночных условиях, логистике в военных условиях, инженерных операциях, артподготовке и защите границ.

“Это важная веха в отношениях между нашими армиями, направленная на повышение способности справляться с региональными угрозами”, – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы