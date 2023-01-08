



ЦАХАЛ занял 18-е место в рейтинге военной мощи – отчет

Согласно индексу GlobalFirepower GFP 2023 года, израильские вооруженные силы занимают 18-е место среди 145 рассматриваемых стран в списке самых мощных вооруженных сил мира.



Индекс GFP оценивает каждую армию на основе оценки более 60 факторов, таких как действующий военный персонал, транспортные средства, артиллерия, эсминцы, танки, экономическая мощь, производственная мощь и географические преимущества среди других.



Первое место в списке заняли США, которые, согласно индексу, заняли первое место в мире по 21 отдельному фактору – истребительная авиация, корабли, оборонный бюджет, добыча природного газа и нефти. Кроме того, индекс учитывает наличие у Америки ядерного арсенала.



Рейтинг индекса мощности США составляет 0,0712. Рейтинг 0,0000 представляет собой “идеальный” результат. За США следуют Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия. Израиль, уступает в списке Турции на 11-м месте, Индонезии на 13-м, Египте на 14-м и Иране на 17-м.



Согласно индексу GFP, хотя Иран занимает место сразу перед Израилем, рейтинги индекса мощности двух стран практически наравне: Израиль с рейтингом 0,2757 и Иран с рейтингом 0,2712 .



Помимо Египта, другие соседи Израиля – Ливан, Сирия и Иордания не конкурируют с Израилем в военном отношении. У них рейтинги 111, 64 и 81 соответственно.