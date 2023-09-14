ЦАХАЛ закроет переходы в ПА и Газу в преддверии Рош ха-Шана
Израильская армия объявляет о закрытии пограничных переходов между Израилем и ПА и Газой во время Рош ха-Шана в эти выходные.
Переходы закроются в пятницу, 15 сентября, в 00:01 и откроются в воскресенье, 17 сентября, 23:59.
Тем не менее, Силы обороны Израиля заявляют, что пограничные переходы для палестинцев вновь откроются “при благоприятной оценке ситуации”. Отдельная оценка будет проведена в отношении возможного закрытия территорий в Йом-Кипур и Суккот позднее в этом месяце, добавляет ЦАХАЛ.
Такая мера является стандартной практикой во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивным решением против нападений в те периоды, которые считаются периодами повышенной напряженности.
Исключения во время предстоящего закрытия будут сделаны для гуманитарных и особых случаев, но для этого потребуется одобрение Координатора правительственной деятельности Министерства обороны на территориях.