



ЦАХАЛ закроет переходы в ПА и Газу в преддверии Рош ха-Шана

Израильская армия объявляет о закрытии пограничных переходов между Израилем и ПА и Газой во время Рош ха-Шана в эти выходные.



Переходы закроются в пятницу, 15 сентября, в 00:01 и откроются в воскресенье, 17 сентября, 23:59.



Тем не менее, Силы обороны Израиля заявляют, что пограничные переходы для палестинцев вновь откроются “при благоприятной оценке ситуации”. Отдельная оценка будет проведена в отношении возможного закрытия территорий в Йом-Кипур и Суккот позднее в этом месяце, добавляет ЦАХАЛ.



Такая мера является стандартной практикой во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивным решением против нападений в те периоды, которые считаются периодами повышенной напряженности.



Исключения во время предстоящего закрытия будут сделаны для гуманитарных и особых случаев, но для этого потребуется одобрение Координатора правительственной деятельности Министерства обороны на территориях.