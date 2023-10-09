



ЦАХАЛ вводит новые ограничения для северных городов

Командование тыла вооруженных сил вводит ограничения для жителей городов на севере Израиля по мере роста напряженности после перестрелки на границе с Ливаном ранее.



Предприятия в городах вдоль границы с Ливаном и на Голанских высотах могут быть открыты только в том случае, если у них есть свободный доступ к бомбоубежищам.



По данным Командования тыла ЦАХАЛа, собрания в этих районах также ограничены до 30 человек на открытом воздухе и до 300 человек в помещении.

Общественные пляжи также закрыты, говорится в сообщении.



Школы по всей стране уже закрыты из-за ограничений, введенных Командованием тыла после нападения ХАМАС на Израиль из сектора Газа.



Ограничения действительны до 18:00 вторника, но, скорее всего, будут продлены из-за продолжающихся боевых действий.