ЦАХАЛ вводит новые ограничения для северных городов
Командование тыла вооруженных сил вводит ограничения для жителей городов на севере Израиля по мере роста напряженности после перестрелки на границе с Ливаном ранее.
Предприятия в городах вдоль границы с Ливаном и на Голанских высотах могут быть открыты только в том случае, если у них есть свободный доступ к бомбоубежищам.
По данным Командования тыла ЦАХАЛа, собрания в этих районах также ограничены до 30 человек на открытом воздухе и до 300 человек в помещении.
Общественные пляжи также закрыты, говорится в сообщении.
Школы по всей стране уже закрыты из-за ограничений, введенных Командованием тыла после нападения ХАМАС на Израиль из сектора Газа.
Ограничения действительны до 18:00 вторника, но, скорее всего, будут продлены из-за продолжающихся боевых действий.