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ЦАХАЛ вводит новые ограничения для северных городов
09.10.2023 20:34 Наталья Богинская

ЦАХАЛ вводит новые ограничения для северных городов

Командование тыла вооруженных сил вводит ограничения для жителей городов на севере Израиля по мере роста напряженности после перестрелки на границе с Ливаном ранее.

Предприятия в городах вдоль границы с Ливаном и на Голанских высотах могут быть открыты только в том случае, если у них есть свободный доступ к бомбоубежищам.

По данным Командования тыла ЦАХАЛа, собрания в этих районах также ограничены до 30 человек на открытом воздухе и до 300 человек в помещении.
Общественные пляжи также закрыты, говорится в сообщении.

Школы по всей стране уже закрыты из-за ограничений, введенных Командованием тыла после нападения ХАМАС на Израиль из сектора Газа.

Ограничения действительны до 18:00 вторника, но, скорее всего, будут продлены из-за продолжающихся боевых действий.

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