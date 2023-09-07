



ЦАХАЛ утвердил юридические границы трех новых общин Иудеи

Армия обороны Израиля в среду, 6 сентября, установила границы трех новых общин в Иудее, что стало первым шагом легализации в соответствии с израильским законодательством девяти форпостов, получивших официальное одобрение правительства ранее в этом году. Об этом сообщает JNS.



Два новых города, Авигайил и Асаэль, расположены на холмах Южного Хеврона, а третий, Бейт-Хогла, является частью регионального совета Мегилот недалеко от Мертвого моря.



Командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа генерал-майор Тамир Ядай в среду вечером подписал приказ, определяющий юридические границы трех общин. Об этом объявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который также является министром обороны, отвечающим за гражданские дела в Иудее и Самарии.



“С поселениями происходят великие дела”, – написал Смотрич в Twitter. “Национальное правительство продвигает правую, сионистскую и националистическую политику, которая рассматривает развитие поселений в Иудее и Самарии как актив государства Израиль”.



Председатель совета Йеша и глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман назвал этот шаг “значимым”.



“Мы благодарим министра обороны Бецалеля Смотрича и его сотрудников за продвижение этого процесса и за улучшение положения общин в Иудее, Самарии и долине реки Иордан”, — сказал Ниман.

