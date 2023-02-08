



ЦАХАЛ разрушит дом террориста из Неве-Яакова в Восточном Иерусалиме

ЦАХАЛ намерен разрушить в восточном Иерусалиме дом палестинского террориста, совершившего смертоносный теракт в иерусалимском районе Неве-Яаков в январе и убившего семерых израильтян, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.



Начальник штаба тыла израильских вооруженных сил в среду подписал приказ держать дом палестинского террориста закрытым до тех пор, пока не произойдет снос.



Террорист по имени Хейри Алкам из А-Тур в восточном Иерусалиме был убит после стрельбы по полицейским после нападения со смертельным исходом.



Семья террориста поставлена ​​в известность.