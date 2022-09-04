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ЦАХАЛ проведет учения вдоль ливанской границы
04.09.2022 16:41 Александр Юзовский

ЦАХАЛ проведет учения вдоль ливанской границы

ЦАХАЛ сообщил, что проведет трехдневные военные учения вдоль ливанской границы, поскольку напряженность в отношениях с террористической группировкой "Хизбалла", поддерживаемой Ираном, остается высокой.

В ЦАХАЛе отметили, что учения закончатся во вторник днем. Там также предупредили, что в близлежащих городах могут быть слышны взрывы.

Военные заявили, что учения были спланированы заранее, что указывает на то, что они не были вызваны изменениями в ситуации.

 

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