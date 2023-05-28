



ЦАХАЛ проведет учения в Тель-Авиве

Армия обороны Израиля заявляет, что проведет заранее запланированные учения в своем штабе в Тель-Авиве завтра и во вторник.



Военные предупреждают жителей района, что взрывы могут быть слышны с 11:00 до 14:00 в понедельник и с 9:30 до 11:30 во вторник.



В 9:30 утра во вторник в этом районе зазвучит сирена, сообщает ЦАХАЛ.



В ЦАХАЛе говорят, что учения запланированы заранее, а это означает, что они не являются результатом новой оценки безопасности.



Штаб вооруженных сил, известный как база Кирья, расположен в центре Тель-Авива, недалеко от торговых центров Azrieli Mall и Sarona Market, правительственного здания и многочисленных офисных зданий.

