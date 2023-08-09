



ЦАХАЛ: протесты нанесли ущерб готовности ВВС



Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари признал в интервью, что отказ от службы в резерве нанес ущерб ВВС и “некоторым ценностям армии”. Он заявил, что армия готова к войне, но в будущем ситуация может оказаться более сложной.



"Сейчас способность к войне сохраняется, но в некоторых формированиях она ограничена, в ВВС это выражено более отчетливо", - сказал Хагари. "Например, летная школа. Летная школа - это место, куда прибывают резервисты в возрасте 49-60 лет. Они должны обучать молодых летчиков, цвет ВВС - но вдруг отказываются. Значит ли это, что летная школа не функционирует? Она функционирует, но со временем приходит время, когда люди, обладающие большим опытом и знаниями, своей неявкой причиняют вред летным качествам новых пилотов".



Бригадный генерал Хагари уточнил, что ЦАХАЛ постоянно продолжает беседы командиров с добровольцами. "У каждого из них своя "красная линия", все они полны эмоций, сейчас неспокойное время, и это отражается на ЦАХАЛе". Интервью с Хагари было взято в центре призыва, в день, когда в ряды ЦАХАЛа записались около 800 молодых людей - пополнивших ряды Голани и танкового корпуса.



Хагари, которого также спросили о том, как враги Изриаля интерпретируют ситуацию, ответил, что "все они знают, что ЦАХАЛ силен, они сталкивались с этим на поле боя, сталкивались с его технологиями и возможностями. Когда они видят, что с армией что-то происходит в смысле сплоченности, они только радуются. Все еще можно быстро вернуть. Сплоченность - это вопрос долгосрочный, и все враги по-прежнему знают, что мы сильны и справимся с любым вызовом".

