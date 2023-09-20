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ЦАХАЛ представил новый танк “Барак” – видео
20.09.2023 11:23 Наталья Богинская

ЦАХАЛ представил новый танк “Барак” – видео

Во вторник, 19 сентября, Министерство обороны и ЦАХАЛ впервые представили новый танк “Барак”.

В совместном заявлении говорится: “Возможности зондирования и обработки данных на основе искусственного интеллекта, способность обнаруживать противника и создавать цели для боевых подразделений на поле боя, полноценный бой на закрытых дистанциях на основе 360-градусного периферийного наблюдения, шлем командира, мультитач-экраны, развитые контроллеры управления, адаптация к меняющейся боевой обстановке и повышенная живучесть – это лишь некоторые возможности нового танка, недавно принятого на вооружение ЦАХАЛа."

Министр обороны Йоав Галант заявил, что новый танк выводит возможности маневрирования на “другой уровень” и обладает инновационными технологическими возможностями.

Танк “Барак” имеет возможность оперативно производить и извлекать информацию и передавать ее ударным соединениям, в составе целевого банка, а также возможность передачи разведданных в режиме реального времени между филиалами. Для этой цели танк “ оснащен широкой и надежной сенсорной инфраструктурой, которая позволит ему более обширно охватывать территорию, обнаруживать цели в окружении и замыкать круги огня в короткие и точные сроки. 

Танк также оснащен расширенными возможностями подключения к другим танкам и вооружению на поле боя и сенсорными экранами, похожими на устройства смартфонов, и использованием уникальных приложений с простым управлением для будущих поколений рекрутеров, что позволит легко и доступно управлять им.

401-я бронетанковая бригада рассматривает новый танк как историческое событие и национальную миссию по победе в следующих кампаниях. 
 

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