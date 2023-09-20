



ЦАХАЛ представил новый танк “Барак” – видео

Во вторник, 19 сентября, Министерство обороны и ЦАХАЛ впервые представили новый танк “Барак”.



В совместном заявлении говорится: “Возможности зондирования и обработки данных на основе искусственного интеллекта, способность обнаруживать противника и создавать цели для боевых подразделений на поле боя, полноценный бой на закрытых дистанциях на основе 360-градусного периферийного наблюдения, шлем командира, мультитач-экраны, развитые контроллеры управления, адаптация к меняющейся боевой обстановке и повышенная живучесть – это лишь некоторые возможности нового танка, недавно принятого на вооружение ЦАХАЛа."



Министр обороны Йоав Галант заявил, что новый танк выводит возможности маневрирования на “другой уровень” и обладает инновационными технологическими возможностями.



Танк “Барак” имеет возможность оперативно производить и извлекать информацию и передавать ее ударным соединениям, в составе целевого банка, а также возможность передачи разведданных в режиме реального времени между филиалами. Для этой цели танк “ оснащен широкой и надежной сенсорной инфраструктурой, которая позволит ему более обширно охватывать территорию, обнаруживать цели в окружении и замыкать круги огня в короткие и точные сроки.



Танк также оснащен расширенными возможностями подключения к другим танкам и вооружению на поле боя и сенсорными экранами, похожими на устройства смартфонов, и использованием уникальных приложений с простым управлением для будущих поколений рекрутеров, что позволит легко и доступно управлять им.



401-я бронетанковая бригада рассматривает новый танк как историческое событие и национальную миссию по победе в следующих кампаниях.



במשרד הביטחון ובצה"ל חושפים היום את טנק ה"ברק", טנק מערכה שנחשב למתקדם בעולם עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות בהן בינה מלכותית AI. מסכי מגע חדשים, קסדת מפקד שנראית כמו קסדת טייס, ועוד מערכות שמקלות את תפעול הצוות ואת חווית המשתמש. הפרטים המלאים עכשיו באתר כאן חדשות #פיד_שריון pic.twitter.com/Pd9z83ltcY — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 19, 2023