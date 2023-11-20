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ЦАХАЛ помог с транспортировкой недоношенных младенцев из "Шиба" в Египет
20.11.2023 17:29 Алина Груднева

ЦАХАЛ помог с транспортировкой недоношенных младенцев из "Шиба" в Египет

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что недоношенных младенцев из больницы "Шиба" в Газе было разрешено доставить в Египет через контрольон-пропускной пункт "Рафиах".

Уточняется, что израильские военные обеспечили транспортировку младенцев для их дальнейшего лечения в Египте.

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"Координация осуществлялась по просьбе египтян и директора больницы "Шифа" и через группы ООН", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, через КПП "Рафиах" в Египет были вывезены 28 недоношенных младенцев.
 

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