



ЦАХАЛ помог с транспортировкой недоношенных младенцев из "Шиба" в Египет

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что недоношенных младенцев из больницы "Шиба" в Газе было разрешено доставить в Египет через контрольон-пропускной пункт "Рафиах".



Уточняется, что израильские военные обеспечили транспортировку младенцев для их дальнейшего лечения в Египте.



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"Координация осуществлялась по просьбе египтян и директора больницы "Шифа" и через группы ООН", - сказано в сообщении.



Как сообщалось ранее, через КПП "Рафиах" в Египет были вывезены 28 недоношенных младенцев.

