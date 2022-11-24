



ЦАХАЛ получит 50 новых бронированных машин

Минобороны Израиля объявило о закупке 50 новых бронированных машин, которые ЦАХАЛ будет использовать во время рейдов в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Times of Israel.



Министерство сообщает, что автомобили Plasan Sasa Ltd. Sand Cat были получены по "срочному" заказу. Автомобиль базируется на платформе Ford F-550.



Уже несколько месяцев Армия обороны Израиля проводит масштабную операцию "Волнорез", в ходе которых производятся аресты подозреваемых в терроре.



Во время рейдов в населенных пунктах Иудеи и Самарии израильские военные неоднократно попадали под обстрелы.



