Новости » Политика
ЦАХАЛ получит 50 новых бронированных машин
24.11.2022 17:28 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ получит 50 новых бронированных машин

Минобороны Израиля объявило о закупке 50 новых бронированных машин, которые ЦАХАЛ будет использовать во время рейдов в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Times of Israel.

Министерство сообщает, что автомобили Plasan Sasa Ltd. Sand Cat были получены по "срочному" заказу. Автомобиль базируется на платформе Ford F-550.

Уже несколько месяцев Армия обороны Израиля проводит масштабную операцию "Волнорез", в ходе которых производятся аресты подозреваемых в терроре. 

Во время рейдов в населенных пунктах Иудеи и Самарии израильские военные неоднократно попадали под обстрелы. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы