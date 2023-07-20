



ЦАХАЛ показал самолет, отправленный для помощи в тушении пожаров в Греции

Армия обороны Израиля показала грузовой самолет ВВС Израиля, который утром, 20 июля, приземлился в Греции.



Еврейское Государство оказывает помощь стране в усилиях по тушению пожаров.



"Делегацию помощи возглавляют Министерство внутренней безопасности, Израильская пожарно-спасательная служба, канцелярия премьер-министра, полиция, Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел", - сказано в сообщении.



Уточняется, что грузовой самолет был использован для доставки персонала и перевозки оборудования для тушения пожаров.