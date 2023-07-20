ЦАХАЛ показал самолет, отправленный для помощи в тушении пожаров в Греции
Армия обороны Израиля показала грузовой самолет ВВС Израиля, который утром, 20 июля, приземлился в Греции.
Еврейское Государство оказывает помощь стране в усилиях по тушению пожаров.
"Делегацию помощи возглавляют Министерство внутренней безопасности, Израильская пожарно-спасательная служба, канцелярия премьер-министра, полиция, Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел", - сказано в сообщении.
Уточняется, что грузовой самолет был использован для доставки персонала и перевозки оборудования для тушения пожаров.
מטוס תובלה מסוג ״קרנף״ של חיל האוויר נחת הבוקר ביוון, כחלק ממשלחת הסיוע לכיבוי השריפות ביוון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 20, 2023
המשלחת בהובלת המשרד לביטחון לאומי, כבאות והצלה לישראל, משטרת ישראל, משרד ראש הממשלה, המל״ל ומשרד החוץ.
מטוס התובלה סייע בפריסת הצוותים ובשינוע ציוד לסיוע בכיבוי השריפות pic.twitter.com/GamOd8ia0B