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ЦАХАЛ показал самолет, отправленный для помощи в тушении пожаров в Греции
20.07.2023 17:46 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал самолет, отправленный для помощи в тушении пожаров в Греции

Армия обороны Израиля показала грузовой самолет ВВС Израиля, который утром, 20 июля, приземлился в Греции.

Еврейское Государство оказывает помощь стране в усилиях по тушению пожаров.

"Делегацию помощи возглавляют Министерство внутренней безопасности, Израильская пожарно-спасательная служба, канцелярия премьер-министра, полиция, Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел", - сказано в сообщении.

Уточняется, что грузовой самолет был использован для доставки персонала и перевозки оборудования для тушения пожаров.

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