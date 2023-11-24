



ЦАХАЛ подтверждает: все 13 заложников уже в Израиле

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что все 13 освобожденных из плена террористов заложников уже на территории страны.



Их сопровождают военные и ШАБАК.



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"Наши силы сопровождают освобожденных заложников до тех пор, пока те не доберутся до своих семей в больницах", — сказано в заявлении.



В ЦАХАЛе добавили, что продолжат работать над возвращением всех заложников. Военные призвали граждан проявить терпение и уважать частную жизнь заложников и их семей.