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ЦАХАЛ подтверждает: все 13 заложников уже в Израиле
24.11.2023 19:08 Алина Груднева

ЦАХАЛ подтверждает: все 13 заложников уже в Израиле

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что все 13 освобожденных из плена террористов заложников уже на территории страны.

Их сопровождают военные и ШАБАК.

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"Наши силы сопровождают освобожденных заложников до тех пор, пока те не доберутся до своих семей в больницах", — сказано в заявлении.

В ЦАХАЛе добавили, что продолжат работать над возвращением всех заложников. Военные призвали граждан проявить терпение и уважать частную жизнь заложников и их семей.

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