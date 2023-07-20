



ЦАХАЛ: отвратительное видео против отказников не достигнет своей цели

Министр обороны Йоав Галант резко осудил видеозапись против отказников, которое наделало много шума в течение дня, 20 июля.



"Каждый солдат Армии обороны Израиля, будь то на море, на суше и в воздухе — это наш солдат, который защищает всех нас. Даже если я не согласен с позицией или мнением отдельного солдата или офицера, я повторяю и буду повторять: это наш солдат", — сказал Галант.



Он подчеркнул, что осуждает видеозапись, опубликованную в интернете, которая "дискриминирует военных".



"Видео, которое крутили в Интернете в течение дня, является отвратительным. Им пытаются добиться дискриминации в ЦАХАЛе. Я осуждаю эту акцию. Это видео, как и другие подобные акции, не достигнет своей цели", - добавил он.



Глава оборонного ведомства добавил, что ЦАХАЛ, несмотря на все внутренние разногласия в стране, останется сплоченной армией.



"Нет места заявлениям такого рода, нет места для нападок на ЦАХАЛ. Армия сдерживает войну. Прошу всех вас, пожалуйста, держите политику подальше от ЦАХАЛа", - призвал он.



Ранее в ЦАХАЛе выступили против видеоролика, который был создан и распространен с целью противостояния отказам и внедрению политического дискурса в армию со стороны противников правительства. Представитель ЦАХАЛа выступил против создателей и распространителей видеоролика, заявив, что он порождает "внутренний раскол в ЦАХАЛе".