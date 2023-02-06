



ЦАХАЛ отправляет в Турцию 150 человек для помощи

Глава делегации Армии обороны Израиля, которая отправляется в Турцию для оказания помощи, побеседовала с израильскими журналистами за несколько часов до отъезда пострадавшие от землетрясения в районы.



"Около 150 спасателей готовы отправиться в Турцию в ближайшие часы. Из них треть — это штаб и разведка, а две трети имеют спасательные, медицинские и инженерные возможности", — сказал полковник в отставке Голан Вач, командир Национального спасательного подразделения ЦАХАЛа.



Отправление делегации состоится с авиабазы ​​Неватим на юге Израиля в течение ближайших нескольких часов.



"После приземления команда немедленно приступит к операции по спасению и оказанию помощи", — сообщает ЦАХАЛ.

