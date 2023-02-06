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ЦАХАЛ отправляет в Турцию 150 человек для помощи
06.02.2023 19:04 Алина Груднева

ЦАХАЛ отправляет в Турцию 150 человек для помощи

Глава делегации Армии обороны Израиля, которая отправляется в Турцию для оказания помощи, побеседовала с израильскими журналистами за несколько часов до отъезда пострадавшие от землетрясения в районы.

"Около 150 спасателей готовы отправиться в Турцию в ближайшие часы. Из них треть — это штаб и разведка, а две трети имеют спасательные, медицинские и инженерные возможности", — сказал полковник в отставке Голан Вач, командир Национального спасательного подразделения ЦАХАЛа.

Отправление делегации состоится с авиабазы ​​Неватим на юге Израиля в течение ближайших нескольких часов.

"После приземления команда немедленно приступит к операции по спасению и оказанию помощи", — сообщает ЦАХАЛ.
 

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