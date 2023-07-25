



ЦАХАЛ: отказы резервистов ударят по дееспособности армии

Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари предупредил о негативном влиянии отказов со стороны резервистов на дееспособность ЦАХАЛа.



"На текущий момент ЦАХАЛ дееспособен. Но если резервисты долгое время не будут являться на службу, дееспособности армии будет нанесен ущерб", - сказал он.



По словам Хагари, в последнее время участились угрозы со стороны резервистов о прекращении службы. По этому поводу идут переговоры между бойцами и командирами.

