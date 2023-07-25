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ЦАХАЛ: отказы резервистов ударят по дееспособности армии
25.07.2023 19:01 Алина Груднева

ЦАХАЛ: отказы резервистов ударят по дееспособности армии

Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари предупредил о негативном влиянии отказов со стороны резервистов на дееспособность ЦАХАЛа.

"На текущий момент ЦАХАЛ дееспособен. Но если резервисты долгое время не будут являться на службу, дееспособности армии будет нанесен ущерб", - сказал он.

По словам Хагари, в последнее время участились угрозы со стороны резервистов о прекращении службы. По этому поводу идут переговоры между бойцами и командирами.
 

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