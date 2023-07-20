



ЦАХАЛ осудил виральное видео против отказников



Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление против видеоролика, который был создан и распространен с целью противостояния отказам и внедрению политического дискурса в армию со стороны противников правительства. Представитель ЦАХАЛа выступил против создателей и распространителей видеоролика, заявив, что он порождает "внутренний раскол в ЦАХАЛе".



В ролике показаны пехотинцы, которые в ходе тяжелого боя просят помощи ВВС, а пилоты и офицеры, к которым они обращаются, спрашивают их, о том, они за или против правовой реформы.



В своем заявлении пресс-секретарь ЦАХАЛа подполковник Даниэль Хагари выступил с нападками на видео: "В последние несколько дней был распространен видеоролик, целью которого является создание внутреннего раздора в ЦАХАЛе, что заслуживает всяческого осуждения. Сплоченность в ЦАХАЛе является высшей ценностью".

