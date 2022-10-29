



ЦАХАЛ ослабляет уровень боеготовности на Севере

После вступления в силу соглашения о демаркации морской границы Армия обороны Израиля ослабляет уровень боевой готовности на северной границе.

Об этом сообщает "Кан".

Уровень боеготовности был повышен в июле. Это произошло после того, как ЦАХАЛ перехватил четыре дрона "Хизбаллы", нацеленных на газовое месторождение Кариш.

Историческое соглашение между Израилем и Ливаном вступило в силу в четверг после церемонии, состоявшейся на базе ООН.

"Хизбалла" приветствовала подписание соглашения и объявила о "великой победе", пообещав прекратить попытки нападения.

"Все специальные меры и мобилизация, проводившиеся в течение нескольких месяцев, теперь объявлены оконченными. Наша миссия выполнена. Сделка не является международным договором и признанием Израиля", - прокомментировал глава "Хизбаллы" Хасан Насралла.