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ЦАХАЛ опроверг сообщение о потере боеспособности через 48 часов
23.07.2023 07:12 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ опроверг сообщение о потере боеспособности через 48 часов

Офис пресс-секретаря ЦАХАЛа опроверг сообщения в субботу о том, что начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу о потере готовности поддерживать национальную безопасность в течение 48 часов из-за протестов резервистов.

Армия обороны Израиля также заявила, что Халеви будет держать в секрете свои сообщения премьер-министру Нетаниягу и министру обороны Йоаву Галанту и не будет делиться ими с общественностью из соображений национальной безопасности.

Примечательно, что это заявление не убедило общественность в том, как долго ЦАХАЛ сможет сохранять свою готовность в связи с растущей волной отказов служить среди резервистов, пишет The Jerusalem Post .

Ожидалось, что Халеви встретится с Нетаниягу и Галантом , чтобы предоставить им дополнительную информацию в воскресенье, но ЦАХАЛ официально не подтвердил встречи.
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