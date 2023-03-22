



ЦАХАЛ опасается, что сотни пилотов откажутся от службы из-за судебной реформы

Военные чиновники обеспокоены тем, что еще сотни элитных военнослужащих в резерве откажутся служить в знак протеста против пересмотра судебной системы. Таким образом, они присоединятся к тем, которые уже заявили, что прекратят свою службу, если коалиция реализует свои планы по принятию закона.



По оценкам официальных лиц Армии обороны Израиля, к растущему движению военных протестов присоединятся сотни пилотов ВВС и членов вспомогательных экипажей, а также несколько кадровых офицеров сухопутных войск, сообщает 13 канал.



В отчете говорится, что распространение оппозиции в военных рядах вызвало глубокую обеспокоенность у высших должностных лиц службы безопасности, в том числе у главы ЦАХАЛа Герци Халеви и министра обороны Йоава Галанта, которые на недавних встречах выразили свои опасения премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Предупреждение прозвучало после того, как лидеры группы протеста, представляющей солдат и офицеров запаса, заявили во вторник, что они начнут подписывать резервистам заявления об отказе от службы, которое будет реализовано в случае принятия судебной реформы.



“Мы протестуем на улицах уже 11 недель. Исполнительная власть с неограниченной властью – это диктатура. Мы боимся этого. Если будут приняты законы диктатуры, народной армии не может быть. Народная армия существует только в условиях демократии”, — сказал подполковник в отставке Рон Шерф, один из основателей “Братьев по оружию”.



Он заявил, если законопроекты о реформе будут приняты, “мы и еще десятки тысяч с нами перестанут добровольно служить в резерве“.



“Армия распадается на ваших глазах, — сказал он, обращаясь к Галанту. - Мы ожидаем, что вы встанете и скажете, что не будете голосовать за законы. Это основное, что мы ожидаем, это минимум”.



По словам Шерфа, группа не позволяла резервистам отказываться явиться на службу, но теперь действия правительства “быстро приближаются к красной черте”.



Однако некоторые военнослужащие выступили против. Так, во вторник 50 пилотов и членов экипажа написали письмо руководству службы безопасности, предлагая вернуться в строй, если они потребуются вместо протестующих, которые отказываются.



“Мы против отказов и готовы немедленно вернуться в строй, — заявили пилоты, недавно завершившие боевую службу, сообщает 12 канал. — Мы готовы ответить на вызов и вернуться в действующий резерв для защиты Государства Израиль”.



Протестующие-резервисты намерены провести демонстрацию в среду возле музея Эрец-Исраэль в Тель-Авиве, где Нетаниягу, министр транспорта Мири Регев и министр жилищного строительства Ицхак Голднопф примут участие в жилищной конференции.



