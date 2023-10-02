



ЦАХАЛ оценит риски от соглашения по нормализации с Саудовской Аравией

Армия обороны Израиля начала изучение на военном уровне возможных рисков потенциального соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Об этом сообщает интернет-издание Walla со ссылкой на источники.



В частности, военное руководство рассмотрит возможные последствия сделки, включая варианты партнерства и сотрудничества, а также риски, связанные с безопасностью.



Работу проводят ряд подразделений ЦАХАЛа, включая разведку, стратегическое планирование, департамент по делам Ирана, ВВС и другие. Также будут рассмотрены различные виды ядерных программ, которые может реализовать Саудовская Аравия.



Результаты будут представлены начальнику Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, а затем министру обороны Йоаву Галанту. После этого их представят военно-политическому кабинету.