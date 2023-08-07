



ЦАХАЛ: насилие со стороны поселенцев подпитывает палестинский терроризм

Представитель вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в понедельник, 7 августа, что насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии побуждает все больше палестинцев совершать террористические акты.



Во время прямой трансляции на новостном сайте Ynet, Хагари сказал, что на фоне роста палестинского терроризма в Иудее и Самарии в последние месяцы “также наблюдается рост националистической преступности и националистического террора”.



“Это терроризм, по-другому не скажешь”, — сказал Хагари.



“Не сомневайтесь, эти вещи подстегивают гражданское [палестинское] население к террору. Националистическая преступность и националистический террор… подталкивают гражданских лиц в Палестинской автономии, не причастных к террору, — к террору”, — добавил он.



“С этим явлением нужно бороться. Как только этого явления удастся избежать, терроризма в целом станет меньше“, — отметил Хагари.



Согласно официальным данным, предоставленным The Times of Israel, за первые шесть месяцев 2023 года произошло 680 случаев забрасывания палестинцев камнями или нападения на них со стороны поселенцев по сравнению с 950 случаями за весь 2022 год.



Также зафиксировано 11 так называемых актов вандализма в первой половине 2023 года по сравнению с 18 за весь прошлый год.



Кроме того, за первые шесть месяцев этого года поселенцы совершили 25 серьезных нападений в Иудее и Самарии: поджоги домов и мечетей в палестинских городах и другие серьезные случаи насилия, некоторые из которых закончились жертвами среди палестинцев. За весь 2022 год было 25 серьезных нападений поселенцев на палестинцев.



