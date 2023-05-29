



ЦАХАЛ начинает масштабные учения по подготовке к войне на нескольких фронтах

ЦАХАЛ начинает крупные двухнедельные учения, посвященные войне на нескольких фронтах. Военный источник сообщает, что в учениях будут участвовать ВВС, проводящие имитацию “стратегических” ударов вглубь вражеской территории, а ВМФ – имитационные наступательные и оборонительные действия.



ЦАХАЛ заявил, что в учениях в течение следующих двух недель примут участие тысячи военнослужащих постоянной и резервной армии.



“Силы будут практиковаться в решении проблем и внезапных событий одновременно на нескольких фронтах”, – говорят в ЦАХАЛе.



В ЦАХАЛе сообщили, что учения также будут включать спасательные работы в тылу. По словам военных, учения запланированы заранее, то есть они не были связаны с какими-либо недавними оценками безопасности. Армия обороны Израиля добавила, что во время учений по всей стране будет заметно увеличение числа сил безопасности и авиации.