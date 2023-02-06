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ЦАХАЛ: мы не получали указаний помогать Сирии
06.02.2023 18:40 Алина Груднева

ЦАХАЛ: мы не получали указаний помогать Сирии

Официальный представитель Армии обороны Израиля Ран Кохав опроверг информацию о том, что было поручено провести спасательную миссию в Сирии.

Такое заявление он сделал следом за опровержением со стороны сирийских чиновников, которые заявили, что даже и не собирались просить Израиль о помощи.

Кохав заявил, что ЦАХАЛ не получал указаний помогать сирийцам. В свою очередь, поручение касалось пострадавшей от землетрясения Турции.

"В это время небольшой отряд вылетел, чтобы оценить потребности Турции на местах. Мы приложим все усилия, чтобы спасти жизни и помочь турецкому народу", - отметил он.

 

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