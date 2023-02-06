



ЦАХАЛ: мы не получали указаний помогать Сирии

Официальный представитель Армии обороны Израиля Ран Кохав опроверг информацию о том, что было поручено провести спасательную миссию в Сирии.



Такое заявление он сделал следом за опровержением со стороны сирийских чиновников, которые заявили, что даже и не собирались просить Израиль о помощи.



Кохав заявил, что ЦАХАЛ не получал указаний помогать сирийцам. В свою очередь, поручение касалось пострадавшей от землетрясения Турции.



"В это время небольшой отряд вылетел, чтобы оценить потребности Турции на местах. Мы приложим все усилия, чтобы спасти жизни и помочь турецкому народу", - отметил он.



