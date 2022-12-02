



ЦАХАЛ может вывести солдат с позиций в Хевроне

Старшие должностные лица ЦАХАЛа изучают возможность снятия солдат ЦАХАЛа с постов охраны в еврейском районе Хеврона.



Если решение будет реализовано, солдат на позициях заменят сотрудники МАГАВа. При этом, израильские солдаты, служащие в ЦАХАЛ, будут находиться в Хевроне для проведения арестов и операций по борьбе с терроризмом, сообщает Kan 11.



Отмечается, что цель рассматриваемой меры состоит в том, чтобы облегчить жизнь солдат ЦАХАЛа, находящихся на оперативной службе в Хевроне и попадающих в трудные и сложные ситуации, которые не связаны с борьбой с терроризмом.



Так, на прошлой неделе стало известно об инциденте в Хевроне, в котором участвовали "левые" активисты и солдаты Армии обороны Израиля. Согласно сообщениям прессы, один из солдат сказал, что "Бен-Гвир наведет здесь порядок". Его приговорили к наказанию в виде 10 дней в военной тюрьме.



Портал Ynet обнародовал версию событий от лица этого солдата. Он объяснил начальству, что не был обучен обращению с израильскими гражданскими лицами, и попросил, чтобы скандал вокруг видео и его слов не повлияла на его наказание.



Солдат подчеркнул: "На тренировках меня интересовало, как воевать. На уровне отдельных деталей не было разговоров о том, как бороться с анархистами".



При этом, военнослужащий отметил, что все "мы люди, а не роботы" и можем совершать ошибки.

