



ЦАХАЛ и США проводят совместные учения по борьбе с иранской угрозой

ЦАХАЛ и США начали очередные совместные учения, которые представляют собой “не очень завуалированную” угрозу Ирану, заявили военные в понедельник.



В заявлении ЦАХАЛа Исламская Республика конкретно не упоминается, но говорится о подготовке к конфликту “на расстоянии”, и отмечается использование самолета KC-46 для дозаправки в воздухе. Дозаправка необходима для любого потенциального удара по Тегерану.



Кроме того, в заявлении учения были связаны с январскими Juniper Oak, также ставшие посланием аятоллам о том, какую мощь США и Израиль могут совместно использовать в случае конфликта.

