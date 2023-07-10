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ЦАХАЛ и США проводят совместные учения по борьбе с иранской угрозой
10.07.2023 14:53 Наталья Богинская

ЦАХАЛ и США проводят совместные учения по борьбе с иранской угрозой

ЦАХАЛ и США начали очередные совместные учения, которые представляют собой “не очень завуалированную” угрозу Ирану, заявили военные в понедельник.

В заявлении ЦАХАЛа Исламская Республика конкретно не упоминается, но говорится о подготовке к конфликту “на расстоянии”, и отмечается использование самолета KC-46 для дозаправки в воздухе. Дозаправка необходима для любого потенциального удара по Тегерану. 

Кроме того, в заявлении учения были связаны с январскими Juniper Oak, также ставшие посланием аятоллам о том, какую мощь США и Израиль могут совместно использовать в случае конфликта.
 

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