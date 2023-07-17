



ЦАХАЛ готовится к массовому отказу от службы

ЦАХАЛ готовится к нарастанию протестов. После драматической дискуссии в Генштабе, в которой приняли участие министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба Герци Халеви и другие высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа, начальник Генштаба Халеви распорядился принять ряд мер в связи с призывами к отказу от службы в резерве.



Согласно информации, полученной порталом Walla!, Халеви распорядился усилить постоянный контроль и наблюдение в различных подразделениях по данному вопросу, а также при необходимости проводить личные беседы с резервистами, проводить углубленное расследование и в случае необходимости - принимать дисциплинарные меры в подразделении. В ЦАХАЛе было принято решение о том, что политическое руководство будет задействовано только в том случае, если большое количество резервистов в важных подразделениях объявят о приостановке службы в резерве.



В целом ЦАХАЛ готовится к сценарию, при котором к концу предстоящей недели, по мере продвижения законодательства правовой реформы, к акции протеста присоединится большое количество старших офицеров в резерве. Кроме того, ЦАХАЛ опасается дополнительных объявлений, которые могут быть опубликованы в ближайшие дни резервистами из различных подразделений.



Военный источник, беседовавший с корреспондентом Walla! охарактеризовал эти дни как "очень напряженные". По его словам, протесты, письма, петиции и разговоры в подразделениях беспокоят командование ЦАХАЛа. В этой связи источник дал понять, что начальник штаба получает полную поддержку со стороны министра обороны Галанта.



Источник в службе безопасности также сообщил, что начальник штаба Халеви дал указание активизировать обсуждение этой проблемы в подразделениях, продолжать прежнюю линию переговоров без угроз и запугивания и дать возможность солдатам и командирам высказать то, что у них на душе. Вместе с тем Халеви дал понять, что командиры ЦАХАЛа не должны допускать, чтобы дискуссии вредили деятельности или нарушали распорядок дня армии.



По его словам, "начальник Генштаба согласился усилить мониторинг в подразделениях, в том числе в отношении резервистов и групп WhatsApp, и докладывать старшему командованию о необычных случаях и тенденциях - чтобы не было сюрпризов".





"Пока нет явного отказа офицера и солдата от приказа по резерву - нет намерения создавать ажиотаж, командование скорее предпочтет, чтобы прошло время и все успокоилось", - сказал источник и добавил: "В настоящее время нет решения о принятии дисциплинарных мер к отказникам, и каждый случай будет обсуждаться индивидуально в подразделении командирами по окончании расследования и бесед".