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ЦАХАЛ формирует новый пехотный батальон
30.11.2022 19:53 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ формирует новый пехотный батальон

Армия обороны Израиля объявила о формировании нового легкого пехотного батальона, который будет дислоцироваться вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Times of Israel. Новый батальон получил название "Пантера". 

В ЦАХАЛе заявили, что это решение было принято после многомесячной операции в Иудее и Самарии, в ходе которой многочисленные подразделения резервистов были отправлены к барьеру безопасности, чтобы не допустить проникновения палестинцев в Израиль.

Подразделение начнет работу где-то в следующем году, а первые солдаты будут призваны уже сегодня.

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