



ЦАХАЛ формирует новый пехотный батальон

Армия обороны Израиля объявила о формировании нового легкого пехотного батальона, который будет дислоцироваться вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Times of Israel. Новый батальон получил название "Пантера".



В ЦАХАЛе заявили, что это решение было принято после многомесячной операции в Иудее и Самарии, в ходе которой многочисленные подразделения резервистов были отправлены к барьеру безопасности, чтобы не допустить проникновения палестинцев в Израиль.



Подразделение начнет работу где-то в следующем году, а первые солдаты будут призваны уже сегодня.