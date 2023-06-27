



ЦАХАЛ будет наказывать резервистов, отказывающихся служить из-за реформы

Военные заявляют, что будут наказывать солдат-резервистов, которые отказываются явиться на службу на фоне возобновившихся протестов против планов правительства по пересмотру судебной системы. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что никаких действий против тех, кто на данном этапе только угрожает не явиться, не будет.



Источники в Армии обороны Израиля сообщают журналистам, что есть разница между фактическим отказом и подписанием петиции с угрозой отказа.



Призывы резервистов ЦАХАЛа отказаться от службы из-за законодательных усилий правительства возмутили вооруженные силы в начале этого года, когда впервые было объявлено и запущено реформу, и их число росло, несмотря на то, что они были осуждены высокопоставленными политиками как оппозиции, так и коалиции.

