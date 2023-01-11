



Бывший замначальника Генштаба ЦАХАЛа призывает к восстанию





Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан недавно призвал к широкомасштабному гражданскому восстанию: "Товарищи и друзья, против злонамеренного и злобного правительства есть только один путь - широкомасштабное гражданское восстание. Уничтожение системы правосудия, неограниченные политические назначения, разрешение ультраортодоксам делать все, что они хотят, на наши налоговые деньги... почему мы должны согласиться, почему мы должны принять это на наши головы, на наши карманы, на наши жизни? Мы никогда не согласимся".



"С завтрашнего утра дискета будет заменена. Больше никаких вежливых демонстраций в шабат, никаких коротких постов по вечерам, никаких стонов и плача. Только действия. Только результаты. Предприятия будут закрыты, службы прекратят работу, дороги будут перекрыты, и тот, кто делает вид, что правит через коррумпированных, гедонистических, экстремистских и темных людей, обнаружит, что народ - суверен. Мы - суверены, и мы будем определять судьбу нашей страны. Власть принадлежит народу, и это не произойдет без решительной и мужественной борьбы".